Ziel sei es, mithilfe der mRNA-Technologie den Rückfall bei Krebserkrankungen zu verhindern oder zu bremsen, sagte Sahin der Bild-Zeitung in einem Interview aus Anlass des Weltkrebstages am vergangenen Freitag. "Wir glauben, dass das die Zukunft der Krebstherapie ist."

In den nächsten drei Jahren wolle Biontech deshalb zusätzliche Daten sammeln. "Wir screenen aktuell mithilfe mehrerer Zentren in Deutschland Tumor- und Blutproben erster Patienten. 200 sollen in einer internationalen Studie nach erfolgter chirurgischer Entfernung des Tumors und abgeschlossener Chemotherapie behandelt werden", sagte Sahin.