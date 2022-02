Nach anfänglich gutem Start (Meldung, dass sich Blinken und Lawrow Ende nächster Woche treffen wollen), sorgten dann wieder schlechte Nachrichten aus dem Donbas für Ernüchterung - vor allem der Nasdaq wieder Druck. Damit nähert sich der Tech-Index den Tiefs aus Ende Januar - ist das die Chance für die nimmermüden Dip-Käufer? Blickt man auf die bärische Stimmung, könnte man vermuten: ja. Blickt man jedoch auf das "big picture", dann sieht es schon anders aus: denn es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen den Gewinnen der Unternehmen und den Zinsen. Und wenn die Fed das tut, was sie sagt, dann werden die Gewinne sinken. In der nun abgelaufenen Berichtssaison jedenfalls gibt es ein klares Muster: wer nicht überzeugt, kann ins Bodenlose stürzen - so heute etwa Roku..

Hinweise aus Video:

1. "Zinsen: Wie weit kann die US-Notenbank Fed sie anheben?"

2. "Zinsen, Schulden und Inflation: Über die große Enteignung!"

