Investitionen 2021 in den Berliner Wohnungsmarkt

Wie überall in Deutschland steigen auch auf dem Berliner Wohnungsmarkt zusammen mit der Nachfrage auch die Preise. Daher lohnt es sich heute mehr denn je, in Wohnungen zu investieren, Mehrfamilienhäuser zur Vermietung zu bauen oder vorhandenen Wohnraum so zu sanieren, dass er perspektivisch höhere Mieten einbringt. Genau dafür ist die Nexo Ingenieurbau GmbH Ihr erster Ansprechpartner, der alle Leistungen aus einer Hand anbietet.

Bild: Wohnungen in Berlin. Bildquelle: Qubes Picturesvia Pixabay

Warum ist Berlin als Investitionsstandort so gefragt?

Berlin rangiert noch immer an der Spitze der Standorte, die für ein Investment auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt am meisten gefragt sind. Vor allem die Corona-Krise hat in den letzten Monaten gezeigt, das Wohnimmobilien im Berlin als krisensicher gelten. Es gibt einen merklichen Nachfrageüberhand nach Wohnraum in Berlin, der sich natürlich auch aus Investorensicht positiv auf die Preise auswirkt. Durch die niedrigen Zinsen ist auch der Investitionsdruck entsprechend hoch.

Während früher bei der Entscheidung für oder gegen ein Investment vor allem die Rendite im Vordergrund stand, liegt heute der Blick eher auf der zu erwartenden Wertentwicklung.

Diese Investments liegen im Trend

Berlin gilt seit vielen Jahren als der Top-Standort für die Investition in Wohnimmobilien und ist auch gleichzeitig der größte Immobilienmarkt in ganz Deutschland. Dabei reicht die Skala von Mikro-Investments bis hin zum Zinshaus. Damit sich ein Investment am Ende auszahlt, müssen Investoren beim Neubau und auch der Sanierung einige wichtige Regeln beachten.

Qualität und Nachhaltigkeit

Gebäude müssen heute so gebaut werden, dass sie zukunftsfähig sind. Daher sollten ausschließlich hochwertige Baumaterialien in Einsatz kommen, die sprichwörtlich für ein solides Fundament sorgen. Nexo Ingenieurbau pflegt langjährige Geschäftsbeziehungen zu ausgewählten Zulieferern von Baustoffen und Baumaterialien unter stetiger Beachtung der Kosteneffizienz und der Qualität.

Energie -und Ressourceneffizienz

Die Anforderungen der EnEV an die Energieeffizienz eines Gebäudes sind schon jetzt sehr hoch und werden perspektivisch weiter steigen. Umso wichtiger ist es, diesen Aspekt bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen. Das Berliner Bauunternehmen ist genau darauf spezialisiert. Investoren können sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsvorhaben umfangreich beraten lassen.