Jefferies hatte am Mittwoch direkt nach Vorlage der Zahlen den Titel auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Berenberg Bank zog nach und blieb ebenfalls bei ihrem Kursziel von 400 US-Dollar und der Einstufung "Buy". JPMorgan hob das Kursziel von 180 auf 183 US-Dollar an.

Mit Goldman Sachs und Deutsche Bank Research senken nun erste Analysehäuser ihre Kursziele. Goldman Sachs geht von 299 auf 255 US-Dollar runter, belässt die Einstufung aber auf "Neutral". Wie Analyst Chris Shibutani in einer am Freitag vorliegenden Studie schreibt, habe der Impfstoffhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal 2021 dank des Auftragsbooms zum Jahresende getoppt. Zwar steigen seine kurzfristigen Prognosen, langfristig sehe er aber Unsicherheiten.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel von 225 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis kappte sein Kursziel trotz leicht gestiegener Schätzungen nach den Geschäftszahlen. Er sieht eine sinkende Risikobereitschaft im Biotech-Bereich und fallende Bewertungsmultipliktoren in den kommenden Jahren. Dies schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel für die Biontech-Aktie liegt bei 266 US-Dollar. Das ist ein Potenzial von über 55 Prozent zum aktuellen Kurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion