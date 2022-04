TOP 3

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 02/22.

TOP 4

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 02/22.



TOP 5

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (endgültig).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 08.04.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Leistungsbilanz n.s.a. 13:15 EUR EZB Panetta Rede 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung



