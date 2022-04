Der US-Autovermieter Hertz will in den nächsten fünf Jahren 65.000 Stromer des chinesisch-schwedischen E-Autobauers Polestar kaufen. Erste Fahrzeuge sollen in Europa bereits im Frühjahr und in Nordamerika und Australien Ende 2022 ausgeliefert werden. Dies teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.

Für Polestar kommt die strategische Partnerschaft mit Hertz gerade zur rechten Zeit: Denn der Tesla-Konkurrent will noch im ersten Halbjahr 2022 per SPAC-Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen. Dazu will Polestar in den Börsenmantel von Gores Guggenheim schlüpfen. Es wird ein Börsenwert von bis zu 20 Milliarden US-Dollar angestrebt.