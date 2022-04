Nachdem die ursprüngliche Strategie des Überfalls der Ukraine nicht zu dem schnellen Ergebnis geführt hat, dass Russland im Vorfeld eingeplant hatte, wurde jetzt der Schwenk kommuniziert. Generalmajor Rustam Minnekajew verkündete den Plan, nach dem Donbass jetzt zunächst die Schwarzmeerküste und dann Transnistrien ins Auge zu fassen. Das bedeutet in gleich mehrfacher Hinsicht eine Eskalation. Doch der Reihe nach:

An den Börsen ist der Ukraine Krieg in den letzten Wochen etwas in den Hintergrund getreten. Das hat sich über das Wochenende signifikant verändert. Im Schatten der französischen Präsidentschaftswahlen hat der russische Präsident Putin über sein Militär verlautbaren lassen, wie er jetzt weiter vorzugehen gedenkt. Lesen Sie in unserer Analyse die Details zu Putins neuen Plänen.

