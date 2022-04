Die Korrektur im Cannabis-Sektor setzte sich auch zuletzt fort. Die Ausbildung eines tragfähigen Bodens innerhalb des Sektors lässt weiter auf sich weiter. Einzelne Aktie sind in den vergangenen Handelstagen noch einmal deutlich unter Druck geraten und haben darüber hinaus wichtige Chartmarken durchschlagen, was wiederum unter diesem Aspekt kurzfristig nicht viel Gutes erwarten lässt.

Mit dem erneuten Verlust der Marke von 20 US-Dollar wurde aus charttechnischer Sicht ein starkes Verkaufssignal generiert, das auch gleich seine Wirkung entfaltete. Das im März dieses Jahres ausgebildete Verlaufstief bei 17 US-Dollar rückte damit abermals ins Blickfeld und wurde nun ebenfalls unterschritten.

Die intakten Verkaufssignale schüren die Korrektur. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie zwar überverkauft und temporäre Gegenstöße wären daher durchaus zu erwarten, doch erst ein Vorstoß über die 20 US-Dollar würde Relevanz haben…

Blicken wir auf die aktuellen, am 30.03. präsentierten Ergebnisse des Unternehmens für das 4. Quartal 2021. Diese stehen unter dem Einfluss der am 01.10. auch bilanziell vollzogenen Übernahme von Harvest Health & Recreation Inc. Vor allem beim Umsatz zeigt sich dieser Effekt deutlich. Wir vergleichen die Q4-Daten mit den Q3-Daten von Trulieve Cannabis.

Trulieve Cannabis wies für das vierte Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 305,3 Mio. US-Dollar aus. Im dritten Quartal 2021 lag der Umsatz bei 224,1 Mio. US-Dollar. Das markante Plus ist wie bereits erwähnt der Übernahme geschuldet. Trulieve Cannabis verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -71,5 Mio. US-Dollar. Im dritten Quartal 2021 betrug der Nettogewinn noch 18,6 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis gab darüber hinaus das adjustierte EBITDA für das vierte Quartal 2021 mit 100,9 Mio. US-Dollar an; nach 98 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021.