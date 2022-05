Deutz macht im ersten Quartal Gewinn - Prognose weiter unter Vorbehalt

KÖLN (dpa-AFX) - Trotz steigender Kosten für Rohstoffe und Logistik hat der Motorenhersteller Deutz im ersten Quartal wieder Gewinn gemacht. Das SDax-Unternehmen erwirtschaftete zum Jahresauftakt einen Überschuss von 6,8 Millionen Euro, wie es am Donnerstag in Köln mitteilte. Ein Jahr zuvor verbuchte Deutz noch einen Verlust von 0,9 Millionen Euro. Dem Unternehmen gelinge es zunehmend, die steigenden Kosten an Kunden weiterzugeben, hieß es. Der Umsatz legte um rund 30 Prozent auf knapp 448 Millionen Euro, wie bereits seit vergangener Woche bekannt. Wegen des Kriegs in der Ukraine stehe die Prognose für das laufende Jahr derweil weiter unter Vorbehalt./jcf/jha/