AngloGold Ashanti (WKN 915102), der viertgrößte Goldproduzent weltweit, hat im ersten Quartal dieses Jahres mit 588.000 Unzen Gold, den Ausstoß des Vorjahreszeitraums widerholt. Dabei glichen deutliche Verbesserungen auf den australischen Minen des Konzerns den Produktionsrückgang auf den Minen Kibali, Geita und Obuasi aus. Die Goldproduktion auf dem amerikanischen Kontinent lag laut AngloGold auf dem Niveau des Vorjahres.

Wie das Unternehmen zudem mitteilte, stiegen die so genannten all-in sustaining costs (AISC) gegenüber den ersten drei Monaten 2021 um 9% auf 1.405 USD pro Unze. Das, so AngloGold, lag vor allem an geplanten Instandhaltungsaufwendungen und gestiegenen Gesamt-Cashkosten.