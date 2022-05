UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gregor Kuglitsch

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach dem aktuellen Konzernausblick des Industriedienstleisters dürften die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an das operative Ergebnis des Gesamtjahres zurückschrauben, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Derweil habe sich der Auftragseingang verbessert./la/easVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.