Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) startet Jobportal für Ukrainerinnen und Ukrainer mit über 600 Angeboten

Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) hat offiziell sein Jobportal fürgeflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gestartet. Unterhttp://www.freieberufe-jobportal.de/ bietet der BFB mit Unterstützung seinerMitgliedsverbände aktuelle Stellen, Ausbildungs- und Praktikumsplätze an. DasJobportal informiert exklusiv über freie Stellen in den Freien Berufen. Bereitsüber 600 Angebote in Deutschland haben Freiberuflerinnen und Freiberufler onlinegestellt. Vor Veröffentlichung werden alle Angebote individuell geprüft. DasJobportal ist auch offen für Menschen aus Deutschland, die sich für eine Stelle,eine Ausbildung oder ein Praktikum interessieren."Mit unserem neuen Jobportal möchten wir zur beruflichen und auch sozialenIntegration geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer beitragen. Integrationskraftund -wille liegen in der DNA der Freien Berufe ebenso wie große menschlicheHilfsbereitschaft, die sich in immer wieder neuen Initiativen der 58Mitgliedsorganisationen ( https://www.freie-berufe.de/ukraine/ ) zeigt", soBFB-Präsident Friedemann Schmidt. "Und wir freuen uns sehr, dass sich vieleunserer Mitgliedsorganisationen so engagiert an unserem Projekt beteiligen,sodass wir die Geflüchteten bei ihrem beruflichen Neustart unterstützen könnenund ihnen dadurch helfen, eine Lebensgrundlage entsprechend ihren Kompetenzen zuschaffen.""Wichtig ist auch die Verbindung zu wichtigen Schnittstellen wie derUkrainischen Botschaft oder der Alliance4Ukraine, mit denen wir die ukrainischenMenschen hier erreichen", so Schmidt weiter.Freie Berufe wichtiger Wirtschaftszweig in DeutschlandDie Freien Berufe gehören mit rund 5,7 Millionen Erwerbstätigen in mehr als 30Berufen zu den relevanten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Über 1,5 MillionenSelbstständige geben mehr als vier Millionen Expertinnen und Experten Arbeit.Die Tätigkeitsfelder reichen vom medizinischen, rechtlichen, heilberuflichen,beratenden, planend-technischen bis hin zum künstlerischen Bereich.