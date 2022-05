...und dabei ein optisch angenehmes Erscheinungsbild zu etablieren. Die Funktionen wurden dabei nicht eingeschränkt. Es sind sogar ein paar Features hinzugekommen.



Nutzer, die sich nicht mit den neuen Erscheinungsbild anfreunden können, werden für einen begrenzten Zeitraum die alte Ansicht anzeigen können. Diese kann über einen Klick auf den Button „alte Profilansicht“ aufgerufen werden.



Hier eine kurze Übersicht über die neugestalteten Bereiche:



Meine Diskussionen:



Der Bereich „meine Diskussionen“ wurde optisch aufgefrischt. Es wird jetzt ein Chart neben jeder aufgeführten Diskussion angezeigt und das Layout wirkt frischer und weniger „aufgeregt“.

Es können nun in diesem Bereich direkt Alerts für die Diskussionen gemanaged werden und Beiträge zu den aufgelistete Diskussionen geschrieben werden. Auch die Forensuche (Postingfilter) kann hier angewendet werden.



Beiträge:



Auch dieser Bereich wurde aufgefrischt. Hier werden alle Diskussionen aufgezeigt, in denen der Nutzer Beiträge verfasst hat. Neu ist, dass die hier aufgelisteten Diskussionen ausgeblendet werden können. Nutzer, die an einzelenen Diskussionen nicht mehr interessiert sind, können diesen Bereich nun „aufräumen“. Die aufgelisteten Diskussionen können auch sortiert und durchsucht werden.



Favoriten:



Es werden nun, genau wie bei „Beiträge“ und „Meine Diskussionen“ Charts zum Thread eingeblendet. Über das neu Zahnrad Icon können Alerts und Email Benachrichtigungen direkt konfiguriert werden. Außerdem kann der Thread hier aus den Favoriten entfernt werden. Die Liste kann nach „neueste Beiträge“, „meiste Beiträge und „älteste Beiträge“ sortiert werden.



Postfach:



Das Postfach wurde übersichtlicher uns ansprechender gestaltet. Funktional hat sich hier nichts geändert.



Profil:



Über diesen Button in der Schnellnavigation gelangen Sie ins Nutzerzentrum. Dieses wurde übersichtlicher gestaltet und auf der Hauptseite haben Sie nun einen schönen Überblick über Ihren Börsenticker, das Postfach, sowie Ihre Portfolios und Watchlisten.

Hier können Sie unkompliziert und intuitiv Ihren Börsenticker konfigurieren, Freundschaftsanfragen und Follower verwalten, Ihre Watchlisten und Portfolios einsehen und bearbeiten sowie Ihre Alerts und Ihr Nutzerprofil bearbeiten. Außerdem können Sie diverse Bestenlisten aufrufen.



Wir hoffen, dass Ihnen das neugestaltete Nutzerzentrum und der Communitybereich gefällt und freuen uns auf Ihr Feedback. Bitte posten Sie es in >diesem Thread<.



Viele Grüße



Ihr wallstreet:online Team