RWE hat heute seine Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht: Das bereinigte Ebitda lag bei 1,46 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das bereinigte Nettoergebnis hat sich mit 735 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.



In den ersten drei Monaten von 2022 erzeugte RWE über 20 Prozent mehr Strom aus Sonne und Wind als im Vorjahresquartal. Das lag vor allem an verbesserten Windverhältnissen. Die Inbetriebnahme des britischen Offshore-Windparks Triton Knoll steuerte ebenso dazu bei. Außerdem nahm RWE im ersten Quartal 2022 den texanischen 200-Megawatt-Onshore-Windpark El Algodon Alto ans Netz, sowie weitere Onshore-Projekte in Deutschland und Frankreich. In der gesamten Erzeugungskapazität stieg der Anteil von erneuerbaren Energien auf 30 Prozent an.

RWE hat den langfristigen Bezugsvertrag für Kohle aus Russland abgeschrieben. Grund dafür ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Großbritannien verhängte im März ein Kohleembargo gegen Russland. Die Abschreibung des Energieversorgungskonzerns beläuft sich auf rund 850 Millionen Euro im ersten Quartal.