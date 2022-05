Biosprit-Hersteller Verbio kritisiert Lemke-Pläne

Wirtschaft/Energie (ots) - Halle - Der Chef des Biokraftstoff-HerstellersVerbio, Claus Sauter, kritisiert Pläne von Bundesumweltministerin Steffi Lemke(Grüne), die Biosprit-Produktion zu begrenzen. "Wir verwenden bei unseremBioethanol kein Brotgetreide. Eine Konkurrenz zu Nahrungsmitteln gibt es danicht", sagte Sauter der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Samstag-Ausgabe) Der Biodiesel wiederum sei in der Produktion nur noch einTeilprodukt. "Wir produzieren aus Raps auch Pharmaglycerin, das etwa inZahnpasta verwendet wird. Wir stellen Sterole als Cholesterinblocker her." LautSauter wolle die gesamte Bundesregierung einen Abschied von der Gas- undÖlwirtschaft. Dazu passe nicht die Bio-Raffinerien infrage stellen.Nach Angaben von Sauter würde bei Verbio schon heute ein Teil des Biosprits ausStroh hergestellt. "Erst seit Beginn 2022 gibt es aber eine massive Förderungder zweiten Generation der Biokraftstoffe. Deshalb bauen wird unsere bestehendenProduktionskapazitäten in Zörbig und Schwedt nun aus" so Sauter.Fortschrittliche Biokraftstoffe aus Reststoffen würden bereits 25 Prozent derProduktionskapazitäten ausmachen.Wegen stark gestiegener Lebensmittelpreise will Bundesumweltministerin SteffiLemke den Einsatz von Biosprit aus Pflanzen per Gesetzesänderung begrenzen. Siewerde dafür "zeitnah einen Vorschlag machen", sagte Lemke am Freitag.Das Unternehmen Verbio gehört mit einem Jahresumsatz von rund einer MilliardeEuro und etwa 900 Mitarbeitern zu den führenden Biospritunternehmen Europas. DasUnternehmen mit Sitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt) betreibt in Deutschland viergroße Bioraffinerien: Zörbig, Bitterfeld (beide Sachsen-Anhalt), Schwedt(Brandenburg) und Pinnow (Mecklenburg-Vorpommern). Zudem besitz das UnternehmenAuslandsstandorte in Indien, Kanada, USA, Ungarn und Polen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5221977OTS: Mitteldeutsche Zeitung