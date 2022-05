Mawsons Tochtergesellschaft Southern Cross Gold wird an der ASX notiert

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) berichtet, dass seine mehrheitlich im Besitz befindliche australische Tochtergesellschaft, Southern Cross Gold Ltd ("SXG"), bekannt gegeben hat, dass sie ihren Börsengang ("IPO") abgeschlossen hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden seit dem 16. Mai 2022 an der Australian Securities Exchange ("ASX") unterth gehandelt.

Anregungen für Mawson-Aktionäre:

- SXG hat bei seinem Börsengang 9,1 Millionen AUD eingenommen, womit sich der Gesamtbetrag seit Januar 2022 auf 11,8 Millionen AUD erhöht hat.

- SXG Marktkapitalisierung von 32 Mio. A$ (19,2 Mio. A$ für Mawsons 60,3%ige Beteiligung) basierend auf dem Schlusskurs von 0,205 A$ pro Aktie am Ende des ersten Handelstages

- SXG wird die Exploration auf Sunday Creek konzentrieren

10 neue Bohrlöcher wurden nun zur Untersuchung geschickt; die Ergebnisse werden nach und nach eintreffen.

Zu den zuvor gemeldeten Highlight-Bohrabschnitten gehören 21,7 Meter mit 4,7 g/t Gold und 1,0 % Antimon sowie 3,0 Meter mit 41,4 g/t Gold und 12,0 % Antimon.

- Die starke Unterstützung für den Börsengang ist eine Bestätigung für die australischen Projekte von SXG und stärkt die Vermögensbasis von Mawson.

- SXG verfügt über ein eigenes Managementteam, kann sich selbst finanzieren und hat durch seine Notierung an der ASX Zugang zu zusätzlichem Kapital.

Ivan Fairhall, CEO von Mawson, erklärt: "Dieser erfolgreiche Börsengang zeigt deutlich den Wert, der für die Mawson-Aktionäre durch eine sorgfältige Projektidentifizierung, qualifizierte Explorationsbemühungen und eine durchdachte Kapitalmarktstrategie geschaffen wurde. Die Marktkapitalisierung unserer SXG-Beteiligung in Höhe von 17,2 Millionen C$ entspricht heute mehr als der Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung von Mawson, und dies hilft uns, das Wertsteigerungspotenzial unserer abgeleiteten Ressource mit einem Goldäquivalent von einer Million Unzen in Finnland zu verdeutlichen, das mit unserer laufenden PEA und den laufenden Explorationsbemühungen bei Rajapalot und Skellefteå North zum Ausdruck gebracht werden soll.

SXG ist nun gut finanziert, um sein aufregendes neues Entdeckungsportfolio erfolgreich zu erforschen, und Mawson freut sich sehr, eine strategische Beteiligung an diesem Unternehmen zu halten. Im Namen des Vorstands von Mawson danke ich dem SXG-Team für seine harte Arbeit und gratuliere ihm zu diesem bedeutenden Erfolg. "

Die Pressemitteilung von Southern Cross vom 16. Mai ist beigefügt. Weitere Informationen sind auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au zu finden.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die Umrechnung der A$-Werte in C$ erfolgte zu einem Wechselkurs von 1,118.

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson Gold und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt.

Goldäquivalent "AuEq" = Au+(Co/1005) basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von US$ 23,07/lb und Goldpreisen von US$ 1.590/oz. Einzelheiten zu den abgeleiteten Mineralressourcen von Mawson können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2021 (hier) nachgelesen werden.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland nun in die technische De-Risking-Phase eintritt. Neben den laufenden Explorationsarbeiten auf Rajapalot besitzt Mawson eine Option auf eine Beteiligung von bis zu 85 % am Goldprojekt Skelleftea in Schweden. Mawson besitzt auch eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an drei hochgradigen, historischen, epizonalen Goldfeldern mit einer Fläche von 470 km² in Victoria, Australien, durch Southern Cross Gold Ltd, das erfolgreich an der ASX notiert ist. Mawsons 60,3%ige Beteiligung an Southern Cross ist bis zum 16. Mai 2024 hinterlegt.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die dem Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Ivan Fairhall"

Ivan Fairhall, CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

