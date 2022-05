Wirtschaft Erwerbstätigkeit übertrifft erstmals Vorkrisenniveau

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im ersten Quartal 2022 erstmals wieder das Vorkrisenniveau übertroffen. Insgesamt waren rund 45,1 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Damit stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt deutlich um 217.000 Personen (+0,5 Prozent): Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem letzten Quartal vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 0,1 Prozent oder 43.000 Personen. Ohne Saisonbereinigung ging die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem vierten Quartal 2021 zwar um 253.000 Personen oder 0,6 Prozent zurück, im Jahr 2022 fiel dieser saisonal übliche Rückgang jedoch merklich schwächer aus als im Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (-338.000 Personen; -0,8 Prozent). Verglichen mit dem Vorjahresquartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Quartal 2022 um 687.000 Personen (+1,5 Prozent), so die Statistiker weiter.