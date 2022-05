Der Count-Down von Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FRA: 1RF) beginnt bei der Zahl 21. Diese Nummer hatte das Entdeckungsbohrloch „Blackjack“ auf dem RC Goldprojekt im Yukon im Herbst vergangenen Jahres. In der Zwischenzeit hat Sitka auch während der harten Wintermonate 1.242,8 Meter in vier strategischen Löchern weitergebohrt. Jetzt folgen die Ergebnisse: Bohrloch 22 vor ca. drei Wochen, Bohrloch 23 heute und in Kürze die Bohrergebnisse der Löcher 24 und 25. Alle drei bisher veröffentlichten Bohrungen aus dieser neuentdeckten Zone bestätigen die Durchgängigkeit eines hochgradigen Goldkorridors!

Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka kommentierte: „Bohrloch 23 lieferte einige beeindruckende Ergebnisse mit ähnlichen Merkmalen wie unser erstes Entdeckungsbohrloch in der Zone Blackjack (Bohrloch 21) und unser erstes Folgebohrloch (Bohrloch 22, siehe Pressemitteilung vom 26. April 2022) und zeigt weiterhin, dass wir einen strukturell kontrollierten, hochgradigen Goldkorridor innerhalb des größeren intrusionsbezogenen Goldsystems bei RC Gold gefunden haben.“ Sitka will die Bohrungen in den nächsten Wochen mit zwei Bohrgeräten wieder aufnehmen und sich erneut auf die Blackjack-Zone konzentrieren. Das Unternehmen will die beiden Bohrgeräte so positionieren, dass die goldreiche Zone seitlich entlang des interpretierten Streichens in östlicher und westlicher Richtung weiter erprobt werden kann. Bis zum Sommer will Sitka ein Bohrprogramm über insgesamt 10.000 Meter abschließen.