Klimaschutztag bei Viessmann Jahreshighlight der Klimaschutz-Unternehmen mit Ministern Habeck und Sinemus

Allendorf (Eder) (ots) - Unter dem Motto "Klimaneutralität: Praxis, Potenziale,

Perspektiven" veranstalteten heute die Klimaschutz-Unternehmen zusammen mit

Gastgeber Viessmann ihren Klimaschutztag. Am Viessmann-Standort im hessischen

Allendorf (Eder) kamen rund 200 Teilnehmer zusammen, um sich zu Themen wie

Circular Economy, den EU Green Deal, Klimaschutz in der betrieblichen Praxis,

Green PPAs und Dekarbonisierungsstrategien auszutauschen. In ausgewiesenen

Fachforen griffen Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diese Themen

auf, um diese umfangreich zu diskutieren.



In seiner Eröffnungsrede per Video erklärte Bundeswirtschafts- und

Klimaschutzminister Dr. Robert Habeck zum Engagement der

Klimaschutz-Unternehmen: "Was kann sich ein Minister für Klimaschutz besser

wünschen, als von Unternehmen animiert, ja vielleicht sogar getrieben zu werden,

voranzukommen. Ich wünsche Ihnen eine gelingende Tagung mit Leuchtturmfunktion

für Unternehmen." Habeck hob auch die "coolen Projekte" der

Klimaschutz-Unternehmen hervor, "die sie bereits ins Land tragen, so dass sich

möglichst viele Unternehmen an den Klimaschutzbemühungen, an der Effizienz,

beteiligen und sich solidarisch unterhaken."