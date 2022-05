Auf Wachstumskurs: pcm GmbH aus Hagen schließt sich der GREEN IT group aus Dortmund an (FOTO)

Dortmund/Hagen (ots) - Weiter auf Wachstumskurs: Nach Rekordergebnis von GREEN IT in 2021 schließt sich nun auch die pcm GmbH aus Hagen der GREEN IT group an

Die positive Unternehmensentwicklung des IT-Dienstleisters GREEN IT aus Dortmund (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_sour ce=presseportal&utm_content=pcm) ist ungebremst: Mit einer erneuten Steigerung gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2020 und mit einem Ergebnis von knapp 50 Millionen Euro innerhalb der Unternehmensgruppe in 2021 stehen bei dem Systemhaus für nachhaltige IT-Lösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/it -services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm _content=pcm) auch in diesem Jahr alle Zeichen auf Wachstum. Mit Wirkung vom April 2022 wird nun ebenfalls die pcm GmbH aus Hagen (https://pcm-gmbh.com/) Teil der GREEN IT group.