DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft About You auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH Analyst: Nizla Naizer Analysiertes Unternehmen: About You Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 25 Kursziel alt: 25 Währung: EUR Zeitrahmen: 12m

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für About You vor detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Ein 30-prozentiges Wachstum des Online-Modehändlers in dieser Branche sollte vom Markt stärker honoriert werden, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 06:47 / CET

