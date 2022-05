NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei teils schweren Verlusttagen dürften sich die US-Börsen am Freitag stabilisieren oder sogar wieder etwas erholen. Die positive Börsenstimmung gehe darauf zurück, dass China einen überraschend deutlichen Schritt unternommen habe, um die Abschwächung der heimischen Konjunktur zu mildern, sagten Börsianer. So sei ein wichtiger Zinssatz für langfristige Kredite stärker als erwartet gesenkt worden.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,8 Prozent höher bei 31 515 Punkten. Tags zuvor war er auf den tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres gesackt. Im Wochenverlauf bahnt sich aktuell für den bekanntesten Wall-Street-Index ein Verlust von rund zwei Prozent an.