CGTN China bekräftigt Bekenntnis zu hochwertiger Öffnung

China hat am Mittwoch sein Engagement für eine

hochwertige Öffnung bekräftigt und versprochen, ein Geschäftsumfeld auf der

Grundlage von Marktprinzipien zu fördern.



"Ich möchte wiederholen, dass sich Chinas Entschlossenheit, sich auf hohem

Niveau zu öffnen, nicht ändern wird und dass sich die Tür Chinas zur Welt noch

weiter öffnen wird", erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping vor der

Konferenz zum 70. Jahrestag des China Council for the Promotion of International

Trade (CCPIT) und des Global Trade and Investment Promotion Summit per

Video-Link.