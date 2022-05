Über 45 000 ukrainische Flüchtlinge in Griechenland und auf Zypern

ATHEN/NIKOSIA (dpa-AFX) - Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind in Griechenland gut 30 000 ukrainische Flüchtlinge eingetroffen. Darunter seien 7715 Minderjährige, wie das Bürgerschutzministerium am Dienstag mitteilte. Zudem sind im EU-Land Zypern nach Berichten des staatlichen zyprischen Rundfunks 15 000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden. In beiden Ländern erhalten die Menschen im Schnellverfahren für die folgenden zwölf Monate eine Sozialversicherungs- und Steuernummer sowie eine Arbeitserlaubnis.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer