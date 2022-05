Quectels RG520N-EU 5G R16-Modul erhält CE- und RCM-Zertifizierung

SHANGHAI, 24. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat mit der CE- und RCM-Zertifizierung seines RG520N-EU-Moduls, das den 5G Release 16-Standards entspricht, bedeutende Fortschritte im Bereich 5G erzielt. Dies bestätigt, dass das RG520N-EU-Modul die Kriterien der EU und Australiens für den Betrieb in drahtlosen Netzen in diesen Regionen erfüllt und die Markteinführung von 5G-Endgeräten in diesen beiden Märkten beschleunigen wird.

Die Module der Serie RG520N von Quectel verwenden das Qualcomm Snapdragon X62-Modem und unterstützen die erweiterten 3GPP R16-Funktionen, die nicht nur die Vorteile des mobilen Breitbands für Szenarien wie den drahtlosen Festnetzzugang, mobiles Computing, intelligente medizinische Versorgung und private Netze bieten, sondern auch die großflächige Einführung von 5G Industrial IoT und intelligenter Fertigung aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und niedrigen Latenz beschleunigen.