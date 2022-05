Der erste Eindruck zählt – der letzte Eindruck bleibt

Wir leben wahrlich in bewegten und spannenden Zeiten. Doch, auch, wenn viele Dinge gleichzeitig passieren und uns beschäftigen, so erscheint es einmal mehr vonnöten darauf hinzuweisen, dass Kapitalbildung und Vermehrung vor allem eine ruhige Hand und ein besonnenes Handeln erfordert. Wer sich ausnahmslos an der schnelllebigen Tageskomik der Märkte orientiert, verliert womöglich den klaren Blick für das Wesentliche.

Dazu gerne ein Beispiel: In den zurückliegenden Wochen ist eigentlich alles gefallen: Gold, Rohstoffe, Aktien, Emerging Markets, Kryptos. 2022 scheint sich zum Jahr der Rückwärtsgewandten zu entwickeln, denn ausgerechnet fossile Energieträger (und ihre Förderer), Waffenhersteller oder Tabakkonzerne; sie laufen und laufen und laufen. Und als wäre das noch nicht genug, beobachten wir eine symbolträchtige Wachablöse an der Spitze der wertvollsten Konzerne der Welt: Ausgerechnet Aramco entthront Apple.