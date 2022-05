Der „Uplift Court" selbst wurde von kürzlich durchgeführten Untersuchungen inspiriert, bei denen festgestellt wurde, dass sich 65 % der Pariser gestresst fühlten. Die am häufigsten genannten Stressfaktoren waren: Verkehr (61 %), Luftverschmutzung (56 %), öffentliche Verkehrsmittel (48 %), Mangel an Parkplätzen (42 %) und Arbeit (39 %). Diese Stress-Faktoren wurden als Ziele auf einer speziellen „Stressmauer"' zum Leben erweckt, die den Parisern die Möglichkeit gab, ihren Stress in einem Live-Experiment mit Tennis „wegzuspielen".

Iga Świątek, Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, die am ASICS-"Uplift Court" teilgenommen hat, erklärte: „Auf dem Tennisplatz fühle ich mich am wohlsten. Er versetzt mich zurück in meine Jugend, als ich Bälle schlug und mich besonders glücklich fühlte. Das ist ein super Start in diese Woche. Es ist großartig, all diese Leute zu sehen, die bei ASICS mit uns spielen. Man sieht, dass sich die Leute freier fühlen und ihren Stress auf dem Platz buchstäblich loslassen."

Dr. Brendon Stubbs, Leiter des Experiments und weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet der Forschung zum Zusammenhang von Bewegung und mentaler Gesundheit, fügte hinzu: „Dieses neuartige Experiment erweitert unser Verständnis in Bezug auf die Kraft von Tennis, Stress abzubauen und positive Gefühle hervorzurufen. Die Forschungslage davor war dürftig, und das Studiendesign dieses Experiments liefert eine aussagekräftige Illustration der positiven Auswirkungen, die Tennis schon nach kurzer Zeit auf den Stress und die mentale Gesundheit von Menschen haben kann. Angesichts der hohen Belastungen, die in der ASICS-Studie zu Tage gekommen waren, ist das Potenzial von Tennis, das eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieses Problems zu spielen scheint, höchst aktuell und diese Ergebnisse sind wichtig."