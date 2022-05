DXC Technology, Lloydʼs und IUA verlängern Vertrag zur Unterstützung der Transformation des Londoner Versicherungsmarktes

LONDON, 26. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Anteilseigner des London Market Joint Venture (XIS und XCS) - DXC Technology (NYSE: DXC), Lloydʼs und die International Underwriting Association (IUA) haben eine Vertragsverlängerung in Höhe von 465 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, um die nahtlose Kontinuität der Aktivitäten der Kunden des Londoner Versicherungsmarktes zu gewährleisten, während DXC die Umgestaltung der IT-Systeme des Marktes vorantreibt.

Nach einer früheren Vereinbarung zum Aufbau der digitalen Plattform, die die Transformation des Londoner Marktes unterstützen wird, haben sich die Parteien im jüngsten Vertrag auf eine Reihe von Dienstleistungen geeinigt, die die Grundlage für den sicheren Übergang von etwa 400 Versicherungsunternehmen des Londoner Marktes auf die cloud-native digitale Plattform auf AWS bilden. Die Vereinbarung enthält Bestimmungen über die betriebliche Ausfallsicherheit im Einklang mit den neuen Branchenvorschriften.

Als größtes Versicherungszentrum der Welt macht der Londoner Versicherungsmarkt 7,6 % des weltweiten kommerziellen (Rück-)Versicherungsmarktes aus, beschäftigt 47.000 Menschen im Vereinigten Königreich und macht fast ein Viertel des BIP der City of London aus, wobei die gebuchten Bruttoprämien über 110 Milliarden US-Dollar betragen.

Als größter Anteilseigner des Joint Ventures wird DXC mit Lloydʼs, der IUA und allen Marktverbänden und -teilnehmern zusammenarbeiten, um die Versicherungsunternehmen des Londoner Marktes auf die neue digitale Plattform umzustellen, die erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz mit sich bringt. Die Arbeit wird zur Unterstützung der Initiative Future at Lloydʼs und in Zusammenarbeit mit Maklern, Verwaltungsagenten, Syndikaten und Versicherern des Londoner Versicherungsmarktes durchgeführt. Ziel dieser weltweit größten Cloud-Migration ist es, den Londoner Versicherungsmarkt von einem weitgehend papierbasierten, analogen Prozess zu einem datenorientierten, automatisierten und kosteneffizienten Markt zu machen.