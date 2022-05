STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MD1HD7)

Auf NVIDIA verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Halbleiterhersteller veröffentlichte am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal. Der Umsatz konnte um 46% auf 8,288 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Aufgrund einer Vertragsstrafe aus der gescheiterten Übernahme von ARM in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar ist der Nettogewinn um 15% auf 1,618 Milliarden US-Dollar gefallen. Die NVIDIA-Aktie notiert mit 167,45 Euro nahezu unverändert. 2. Knock-out-Call auf Chevron (WKN HG1F4K)

In einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Mineralölkonzern Chevron steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute ein. Im vergangenen Quartal konnte Chevron seinen Nettogewinn von 1,377 Milliarden US-Dollar auf 6,259 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Warren Buffet hält über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway per 31. März mehr als 159 Millionen Chevron-Aktien. Die Aktie legt 0,5% auf 165,30 Euro zu. 3. Call-Optionsschein auf ArcelorMittal (WKN VX2D4K)

Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf ArcelorMittal vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein mit der WKN VQ90KC, dafür kaufen die Anleger den Call mit der WKN VX2D4K. Dieser weist eine längere Laufzeit bei einem identischen Basispreis auf. Für die ArcelorMittal-Aktie geht es knapp 3% auf 30,10 Euro aufwärts.

Nach einem positiven Start verliert der Euwax Sentiment kontinuierlich an Wert und liegt seitdem zum Teil sehr deutlich im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger sind vor dem bevorstehenden Wochenende offenbar pessimistisch auf die weitere Kursentwicklung im DAX gestimmt.

