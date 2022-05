PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mit teils deutlichen Verlusten geschlossen, während das westeuropäische Umfeld weitere Aufschläge verbuchen konnte. Wie bereits am Vortag wurden insbesondere in Budapest und Moskau klare Abgaben verzeichnet.

So sackte der in US-Dollar notierte russische RTS-Index um 3,47 Prozent auf 1133,94 Punkte ab. Am Vortag hatte er wegen des schwachen Rubels mehr als 5 Prozent verloren.