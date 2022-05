HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Beim Hightech-Maschinenbauer Aixtron läuft es weiter rund. Die Anlagen des MDax -Konzerns stellen Schlüsselkomponenten für die Halbleiterindustrie her, und so profitiert das Unternehmen von Megatrends wie Elektromobilität, Autonomes Fahren, Alternative Energien, 5G-Mobilfunk und dem Internet der Dinge. Mit Micro-Leds rückt nun der nächste große Trend in den Fokus. Was bei Aixtron los ist, was Experten sagen und wie sich die Aktie entwickelt.

Immer schnellere Datenübertragung, 3D-Sensoren, Led-Displays und energieeffiziente Elektronikchips - all das macht der 1983 gegründete Anlagenbauer mit seinen knapp 740 Mitarbeitern möglich. Die Maschinen des Konzerns bringen hauchdünne Schichten verschiedener Materialien wie Galliumarsenid, Indiumphosphid und Galliumnitrid Atom für Atom auf Träger auf. Anders als klassische Computerprozessoren aus Silizium bestehen diese Halbleiter aus mindestens zwei verschiedenen Elementen. Daher rührt auch ihr Name: Verbindungshalbleiter.

Ihr Vorteil: Elektronen können sich in ihnen sehr schnell bewegen, weshalb daraus gefertigte Bauelemente etwa die sehr hohen Frequenzen im Mobiltelefon gut "verarbeiten". Außerdem funktionierten sie auch noch bei sehr hohen Temperaturen und vor allem: Sie könnten Licht effizient in elektrischen Strom umwandeln und umgekehrt. Das ebnet den Weg für Hochleistungssolarzellen und alle Leuchtdioden (Led).

All diese Branchen kommen damit kaum an Aixtron vorbei. Bei sogenannten MOCVD-Anlagen baute das Unternehmen seine ohnehin führende Marktstellung 2021 weiter aus. Laut dem Research-Unternehmen Gartner wuchs der Anteil im vergangenen Jahr von 58 auf 75 Prozent, wie Aixtron jüngst mitteilte. Das ist der sechste Anstieg in Folge.

Aixtron ist somit einer der großen Profiteure des Digitalisierungsbooms, den die Corona-Krise zusätzlich befeuerte. Aber auch der 5G-Mobilfunk, die Verbreitung von Elektroautos und immer neue Technik in Smartphones bringen dem Unternehmen Rückenwind. So verbaut Apple in seinen iPhones auch sogenannte Lidar-Scanner, um mithilfe von Laserchips Entfernungen und Raumtiefe zu messen.

Zuversichtlich blickt die Unternehmensführung um Aixtron-Chef Felix Grawert denn auch auf das laufende Jahr. Der Umsatz soll auf 450 bis 500 Millionen Euro wachsen, nach 429 Millionen im Jahr 2021 und 269 Millionen im Jahr 2020. Als operatives Ergebnis (Ebit) 2022 sollen von den Erlösen 21 bis 23 Prozent hängen bleiben.





