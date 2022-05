DAX – wie weit trägt die Bärenmarktrally?

Fast zehn Prozent ist der Deutsche Aktienindex seit seinem Tief Anfang Mai gestiegen, damit könnte die laufende Bärenmarktrally zunächst ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Die folgenden Handelstage dürften die Frage beantworten, ob Anschlusskäufe den Markt weiter nach oben in Richtung 15.000 Punkte tragen können oder ob der Trend jetzt wieder nach unten dreht. Noch befindet sich der DAX in seinem intakten Abwärtstrend. Die Indikationen für den heutigen Handel an der Wall Street sehen auch nicht mehr so gut aus wie es gestern zum Wochenstart noch den Anschein hatte, der Präsenzhandel allerdings wegen des Feiertages geschlossen blieb. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.