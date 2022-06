Sernova startet mit seinen Aktien am 2. Juni 2022 in den Handel an der Toronto Stock Exchange

London, Ontario, den 1. Juni 2022 – Sernova Corp. (TSX-V:SVA; OTCQB:SEOVF; FWB/XETRA:PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer auf dem Gebiet der regenerativen Zelltherapie, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für die Börsennotierung an der Toronto Stock Exchange („TSX“) zugelassen wurden und der Handel an der TSX bei Markteröffnung am 2. Juni 2022 aufgenommen wird. Zeitgleich mit dem TSX-Listing wird die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange eingestellt.

Die Aktionäre müssen ihre Aktienzertifikate nicht umtauschen oder andere Maßnahmen in Zusammenhang mit der Notierung an der TSX ergreifen, da sich das Börsenkürzel und die Wertpapierkennnummer für die Stammaktien nicht ändern werden. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin am OTCQB-Markt in den USA unter dem Kürzel „SEOVF“ sowie an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel „PSH“ gehandelt werden.

Über Sernova und das von ihr entwickelte Cell Pouch-System (Zelltherapie-Plattform)

Sernova entwickelt therapeutische Technologien für die regenerative Medizin unter Verwendung eines Medizinprodukts und immungeschützter therapeutischer Zellen (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen), um die Behandlung und die Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern. Die Behandlung erfolgt durch den entsprechenden Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind.

Die Cell Pouch ist eine proprietäre, skalierbare und implantierbare Makroverkapselungsgerätelösung, die für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Nach der Implantation verbindet sich das Gerät mit dem Gewebe und bildet äußerst vaskularisierte, natürliche Gewebekammern für die Transplantation sowie Funktion von therapeutischen Zellen, die dann Proteine bzw. Hormone freisetzen, die zur Behandlung der jeweiligen Erkrankung erforderlich sind.