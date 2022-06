Save Foods veröffentlicht Brief des CEO an die Aktionäre mit aktuellen Informationen zur Branche

Die Behandlung von Save Foods reduziert den Bedarf an Pestiziden um 75 % bis 100 % und ist damit eine ideale Lösung, um die von den europäischen Aufsichtsbehörden und Einzelhändlern geforderte Nulltoleranz bei Pestizidrückständen zu erreichen.

Miami, FL, 1. Juni 2022 - Save Foods (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, freut sich, den folgenden Brief von Dan Sztybel, dem Chief Executive Officer der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods, an die Aktionäre zu übermitteln.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in der heutigen globalen Welt legen Frischwaren oft beträchtliche Entfernungen und lange Zeiträume zurück, bevor sie den Verbraucher erreichen, was die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Krankheitserregern erhöht. Die Unternehmen entlang der Lebensmittelversorgungskette sind derzeit auf Pestizide angewiesen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Unsere Öko-Kulturpflanzenbehandlung eliminiert 75 % bis 100 % der derzeit in Packhäusern verwendeten Pestizide und sorgt dafür, dass die Produkte länger frisch bleiben und in einem Zustand ankommen, der den Standards der EU und des Einzelhandels entspricht.

Da Regulierungsbehörden und Einzelhändler in ganz Europa zu einer Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Pestizidrückstände übergehen, verzeichnen wir ein schnell wachsendes Interesse von Exporteuren in Europa, die nach Pilotprojekten fragen. Mit einer Erfolgsbilanz von 100 Prozent unserer Versuche, die in zahlende Kunden umgewandelt werden, erwarten wir eine starke zweite Jahreshälfte, da wir auf dieser frühen Dynamik aufbauen.

Die Länder der Europäischen Union gehören zu den strengsten, was Pestizidrückstände auf Obst und Gemüse angeht. Im Rahmen der EU-Strategien "Vom Erzeuger zum Verbraucher" und "Biologische Vielfalt" hat sich die EU das Ziel gesetzt, den Pestizideinsatz bis 2030 um 50 % zu reduzieren. In der Praxis sind die Rückstandsgrenzwerte jedoch oft sogar niedriger als die gesetzlichen Grenzwerte für bestimmte Einzelhändler. Einige der führenden europäischen Supermärkte verlangen, dass die Produkte einen Rückstandsgehalt von 50 % oder weniger des gesetzlichen Grenzwertes einhalten. Der deutsche Discounter Lidl beispielsweise verlangt von seinen Lieferanten, Produkte mit Rückständen zu liefern, die 33 % des gesetzlichen Grenzwerts nicht überschreiten.