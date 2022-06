Schwacher Jahresstart mit ersten Anzeichen der Besserung ab Q2

Vita 34 hat vorgestern den Q1-Bericht veröffentlicht und damit einen erwartungsgemäß schwachen Jahresstart gezeigt.



Umsatz durch Merger um knapp 200% gesteigert: Die Erlöse stiegen in Q1/22 infolge des Zusammenschlusses mit PBKM FamiCord von 5,2 auf nun 15,5 Mio. Euro zwar deutlich an (+197,7% yoy), liegen jedoch bei genauerer Betrachtung unter den Möglichkeiten von Vita 34. Dies zeigt sich vor allem mit Blick auf die neu eingeführten Segmente "Teilkonzern Vita 34" sowie "Teilkonzern PBKM". Der Umsatz des Teilkonzerns Vita 34 ging in Q1 um 12,6% yoy auf 4,5 Mio. Euro spürbar zurück. Im Teilkonzern PBKM wurde ein Erlösniveau von 10,9 Mio. Euro erreicht, das nach Unternehmensangaben ebenfalls unter Vorjahr liegt (Vorjahresvergleichswerte sind nicht vorhanden). Grund hierfür ist sowohl ein Nachfragerückgang durch die Omikron-Welle sowie Unsicherheit durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die erhöhte Inflation, wodurch potenzielle Neukunden ihre Konsumausgaben reduzierten und medizinische Zusatzleistungen vermehrt aufschoben.



Ergebnis deutlich unter Vorjahr: Auf Ergebnisebene reduzierte sich das EBITDA auf -1,1 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies zum einen auf höhere Umsatzkosten (Bruttomarge 23,2% vs. 58,1% im Vj.), da der Teilkonzern PBKM deutlich mehr Umsatz in Ländern mit geringerer Kaufkraft macht und dadurch die realisierte Marge spürbar niedriger ist. Zum anderen liegen die Verwaltungskosten mit 4,9 Mio. Euro deutlich höher (Vj.: 1,1 Mio. Euro; Verwaltungskostenquote: 31,7% vs. 21,7% im Vj.), da der neue Vorstand die F&Eintensivere Strategie von PBKM FamiCord fortsetzen möchte. Ebenfalls zu berücksichtigen ist ein Sondereffekt aus der Harmonisierung der Rechnungslegung nach IFRS 15 (Umsatzrealisierung), wodurch nach Unternehmensangaben ein Ergebniseffekt i.H.v. 2,0 Mio. Euro resultiert. Aufgrund erhöhter Abschreibungen der neuen Vita 34 ging das EBIT deutlich überproportional auf -3,2 Mio. Euro zurück (Vj.: 0,1 Mio. Euro). Durch einen positiven Steuereffekt liegt das Nettoergebnis mit -2,9 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro) jedoch leicht oberhalb des EBITs. Die liquiden Mittel bewegten sich trotz leichtem Rückgang auf 31,9 Mio. Euro immer noch auf einem komfortablen Niveau (31.12.: 33,3 Mio. Euro).



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 13,00 Euro