Hinzukommt die Russland-Ukraine-Krise, die vor allem die Energie- und Rohstoffpreise in die Höhe schießen lässt. Nun scheint guter Rat teuer, doch die Lösung liegt so nah: Vermögensabsicherung durch Sachwertanlagen. Immobilien fallen da meist raus, denn die sind ohnehin schon längst heiß gelaufen. Bleibt einmal mehr Gold als Wertaufbewahrungsmittel, dass sich seit Jahrtausenden bewährt hat. Momentan spricht nicht nur vieles, sondern fast alles für Gold. Das haben auch Zentralbanken weltweit erkannt und ihre Goldvorräte zuletzt wieder stark aufgestockt.

Ähnlich beim Palladium: Auch da wurde der alte Höchststand nicht überwunden, allerdings eignet sich eine Anlage in physisches Palladium nur bedingt zum Werterhalt. Denn Palladium ist in erster Linie ein Industriemetall. Das sanktionierte Russland war 2020 für 39% des weltweit geförderten Palladiums verantwortlich. Es besteht hier die Gefahr, dass dieser große russische Batzen erst einmal für westliche Staaten nicht mehr erreichbar sein wird. Steigende Preise dürften die Folge sein.

Platin ist das einzige der drei wichtigsten Edelmetalle, das in den letzten Jahren so gar nicht übermäßig gut performen konnte. Die zunehmende Abkehr vom Diesel als Verbrennungsmotor Nummer 1 führte zu einem Nachfragerückgang beim Platin, welches hauptsächlich in Diesel-Katalysatoren eingesetzt wird. Doch die Zukunft sieht vielversprechend aus. Denn Platin wird in absehbarer Zeit verstärkt in Katalysatoren zur Beschleunigung der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in Brennstoffzellen eingesetzt werden.

Der brandneue Edelmetall-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Edelmetall-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Edelmetallpreise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Folgende Unternehmen sind im neuen Edelmetall-Report zu finden:

Caledonia Mining ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf das südliche Afrika. Hauptasset ist ein 64%iger Anteil an der Blanket Goldmine in Simbabwe. Dort förderte die Gesellschaft 2021 67.476 Unzen Gold, was 17% über der Förderung von 2020 lag und zugleich einen Unternehmensrekord bedeutete. Bis 2022 will das Unternehmen seine jährliche Förderung auf bis zu 80.000 Unzen Gold erhöhen, langfristig sogar auf bis zu 250.000 Unzen ausbauen. Dazu wurde im 2021 der zentrale Schacht in Betrieb genommen. Das Unternehmen zahlt eine hohe Quartalsdividende, die seit Oktober 2019 bereits sieben Mal erhöht wurde.

Calibre Mining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf den Abbau von Goldvorkommen in Nicaragua und Nevada spezialisiert hat. Dort fokussiert man sich auf die „Hub-and-Spoke“-Strategie und fördert erfolgreich aus drei laufenden Minen. Das Managementteam um CEO Darren Hall ist vielen Goldanlegern noch aus den Zeiten von Newmarket Gold bekannt, ein in Australien tätiges Unternehmen, dass man von einer Marktkapitalisierung von 10 Millionen CA$ in 2015 nach nur 14 Monaten zur Übernahme im Wert von 1 Milliarde CA$ durch Kirkland Lake Gold führen konnte. Mit der Übernahme von Fiore Gold und deren Mine in Nevada, schickt sich Calibre Mining an, eine zweite Hub-and-Spoke-Operation aufzubauen. Die Fördermengen werden in den kommenden Jahren entsprechend stark ansteigen.

Condor Gold ist eine britische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Gold-/Silber-Projekte in Nicaragua spezialisiert hat. Dort hält man 100% am La India Projekt, welches bereits eine formelle Minengenehmigung besitzt. La India wird aktuell in den Minen-Status entwickelt. Das Projekt beherbergt über 2,3 Millionen Unzen Gold, was die Gesellschaft möglichst nochmals verdoppeln will. Entsprechende Bohrresultate lassen einen weiteren Anstieg der Ressource erahnen. Das Unternehmen will in Kürze eine Machbarkeitsstudie veröffentlichen.

Gold Royalty ist eine, auf Edelmetalle spezialisierte kanadische Royalty- und Streaming-Gesellschaft, die Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt dabei Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um kurz-, mittel- und vor allem aber langfristig attraktive Renditen für die Anleger zu erwirtschaften. Gold Royaltys diversifiziertes Portfolio besteht aus über 190 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden. Dies bietet Anlegern ein geringeres Risiko für ihr Goldinvestment bei gleichzeitig hohem Explorationspotenzial für die zugrunde liegenden Projekte. Das Unternehmen peilt ein Umsatzwachstum von 60% für die Jahre 2023 und 2024 an.

GoldMining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf aussichtsreiche Goldprojekte in Nord- und Südamerika spezialisiert hat. Als so genannte Mineral Bank besteht das Geschäftsmodell darin, in Baisse-Phasen hochkarätige Projekte zu möglichst günstigen Konditionen aufzukaufen und in Hausse-Phasen möglichst hochpreisig wieder zu verkaufen beziehungsweise Entwicklungspartner dafür zu generieren. Insgesamt hält GoldMining aktuell 16 Projekte im Portfolio. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine hohe Beteiligung an der Royalty-Gesellschaft Gold Royalty, was eine hohe, jährliche Dividendenrendite garantiert.

Mawson Gold ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Gold- und Kobalt-Vorkommen in Finnland und Australien spezialisiert hat. Dabei konnte das Unternehmen erst jüngst seine Ressourcenbasis in Finnland verdoppeln, ein Goldprojekt in Schweden akquirieren und aus den Victorian Goldfields Australiens einige spektakuläre Bohrresultate vermelden. Das Unternehmen arbeitet aggressiv an der Ausweitung seiner Ressourcen auf insgesamt vier Projekten. In Kürze sollen die australischen Projekte in eine neue Gesellschaft namens Southern Cross Gold ausgegliedert werden.

OceanaGold ist ein australischer Mid-Tier-Gold-Produzent mit mehreren laufenden Minen in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Transformationsphase von einer größtenteils übertägigen Produktion hin zu einem Untertagebaubetrieb. OceanaGold will seine Jahresförderung von rund 362.000 Unzen Gold 2021 auf bis zu 495.000 Unzen Gold im laufenden Jahr 2022 und bis zu 620.000 Unzen Gold in 2024 erhöhen. Gleichzeitig sollen die All-In-Sustaining-Kosten von 1.250 US$ auf 1.000 US$ je Unze gedrückt werden.

Revival Gold ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die aktuell an der Entwicklung ihres Flaggschiff-Gold-Projekts im US-Bundesstaat Idaho arbeitet. Dieses beherbergt eine ehemals produzierende Mine und verfügt daher über eine exzellente Infrastruktur sowie Verarbeitungsanlagen. In Kürze wird das Unternehmen eine erste eigene Ressourcenschätzung vorlegen. Ziel ist es, relativ rasch eine Förderung von rund 72.000 Unzen Gold pro Jahr zu etablieren – mit der Möglichkeit diese auf mehr als 200.000 Unzen Jahresförderung auszuweiten. Ebenfalls im Portfolio befindet sich ein fortgeschrittenes Phosphat-Projekt, welches angesichts einer drohenden Düngerkrise schnell wieder in den Fokus rücken dürfte.

Sibanye-Stillwater ist ein südafrikanischer Gold- und Platingruppen-(PGM-)Produzent mit Minen in Südafrika und den USA. Das Unternehmen gilt als einer der drei größten PGM-Produzenten weltweit. Neben der reinen Gold- und PGM-Produktion betreibt man auch eine PGM-Recyclings-Anlage und besitzt die Mehrheit an einem Unternehmen zur Gewinnung von Metallen aus Oberflächenrückständen. 2021 konnte das Unternehmen Rekordergebnisse bei der Förderung einfahren. In den vergangenen Monaten sicherte sich das Unternehmen zudem mehrere Beteiligungen an Unternehmen und Anlagen aus dem Bereich der Batterie- bzw. Grünen Metalle. Sibanye-Stillwater zahlt eine hohe Dividende. Im Folgenden die wichtigsten Minen und Resultate aus 2021.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Roedel

Redaktion Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1