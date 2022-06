Atomkraftwerk Neckarwestheim II für Sicherheitscheck vom Netz

NECKARWESTHEIM (dpa-AFX) - Für die jährliche Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltungsarbeiten ist Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) am Samstag vom Netz genommen worden. Es sei die letzte Revision vor der endgültigen Abschaltung des Kraftwerks Ende des Jahres, teilte der Karlsruher Energiekonzern EnBW mit.

Während der Revision werden laut EnBW - anders als in den Vorjahren - keine neuen Brennelemente mehr in den Reaktordruckbehälter eingesetzt. Vielmehr wird der Reaktor mit den vorhandenen Brennelementen so bestückt, dass eine Stromproduktion bis zum Ende der gesetzlich definierten Laufzeit möglich ist.