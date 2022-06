LONDON, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd, die führende Fintech-as-a-Service-Plattform, hat heute den Start ihrer Hack the Galaxy -Challenge angekündigt, einer Reihe virtueller Herausforderungen für Entwickler, bei denen es darum geht, Tickets zu gewinnen, um 2026 in einer privaten Kapsel an den Rand des Weltraums zu reisen. Sehen Sie sich dieses Video von Rapyd-Partner William Shatner an, in dem die Challenge angekündigt wird.

Ab heute werden die Challenges jede Woche bis zum 3. Oktober in der Rapyd-Entwickler-Community veröffentlicht. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, an insgesamt 42 Challenges teilzunehmen. Bei jeder Lösung wird ein Passwort preisgegeben, mit dem die Chance freigeschaltet wird, um an Bord des Space Perspective -Raumschiffs Neptune Tickets für den Rand des Weltraums zu gewinnen.

Die drei Einzelgewinner – jeweils einer wird am 11. Juli, am 2. September und am 14. Oktober 2022 bekannt gegeben – sowie ein siegreiches Hackathon-Team namens The Galaxy's Greatest Fintech Developer werden für die sechsstündige Reise an Bord des weltweit einzigen klimaneutralen Raumschiffs gehen. Die Gewinner genießen einen 360-Grad-Blick, 450 Meilen in jede Richtung, während sie sich in der Space Lounge der Kapsel entspannen, die mit bequemen Liegesitzen und den größten Panoramafenstern ausgestattet ist, mit denen jemals an den Rand des Weltraums geflogen wurde.

Zusätzlich zu den Herausforderungen für die Entwickler-Community gibt es zusätzliche Möglichkeiten, über Live-Events und vier Hack the Galaxy-Hackathons zu gewinnen, die das ganze Jahr über stattfinden. Das Gewinner-Team jedes dieser Hackathons wird im November 2022 zum Rapyd's Developer Demo Day in Lissabon, Portugal, geflogen, um seine Ideen vor einer Jury zu präsentieren. Das abschließende Gewinnerteam wird zu den „Galaxy's Greatest Fintech Developers" gekrönt und mit der Reise an den Rand des Weltraums belohnt. Die Gewinner können sich auch für einen alternativen Geldpreis in Höhe von 130.000 USD entscheiden. Rapyd ermutigt alle aus den zur Teilnahme berechtigten Ländern, der Entwickler-Community beizutreten und teilzunehmen.