Mittelstand begrüßt Pläne zur Beschleunigung des Windkraft-Ausbaus an Land

Berlin (ots) - Der Mittelstand begrüßt die Pläne der Bundesregierung, den Ausbau

der Windkraft an Land zu beschleunigen. "Neben der Schaffung einer passenden

Flächen- und Planungskulisse ist aus Sicht der kleinen und mittleren Unternehmen

jedoch ein klares Bekenntnis zur Sicherung von industriellen Kapazitäten und

technischem Know-how in Deutschland wichtig", betont Markus Jerger, Vorsitzender

des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, hinsichtlich des heutigen Beschlusses

des Bundeskabinetts für das Wind-an-Land-Gesetz.



"Ähnlich wie bei der Photovoltaik haben wir bei der Windkraft bereits große

Teile einer zukunftsfähigen Industrie verloren. Ein konsequentes Gegensteuern,

um diesen Wirtschaftszweig nicht nur zu retten, sondern weiter auszubauen, ist

dringend notwendig", erklärt Jerger weiter. Die Belebung des Ausbaus der

Windkraft an Land könne ein wichtiger Baustein zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen - besonders im Mittelstand - sein.

Jerger: "Erneuerbare Energiequellen wie Windkraft oder Photovoltaik

regionalisieren die Energieversorgung, senken die Kosten und schaffen

Investitionsmöglichkeiten für den Mittelstand und damit nachhaltige lokale

Arbeitsplätze."