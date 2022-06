Die Green-Thumb-Industries-Aktie setzte zuletzt ihre Abwärtsbewegung fort. Aus charttechnischer Sicht ist Green Thumb Industries weiter in Bedrängnis geraten, nachdem eine eminent wichtige Unterstützung verloren ging…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Green Thumb Industries hieß es unter anderem „[…] Mit dem Verlust der 15 US-Dollar eröffnete sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential. Green Thumb Industries gelang es zuletzt immerhin, den Bereich von 11,6 US-Dollar zu verteidigen. Ob dieses allerdings von Dauer sein wird, bleibt abzuwarten, zu fragil scheint die Situation in der aktuellen Phase. Sollten die 11,6 US-Dollar nicht halten, würden weitere Unterstützungen und damit potentielle Bewegungsziele bei 10,0 US-Dollar und 7,5 US-Dollar in den Fokus rücken. […]“