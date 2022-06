PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Im Fokus standen erneut Notenbankentscheidungen. So hat die ungarische Zentralbank ihren Wochensatz der Einlagezinsen um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

Das Hauptaugenmerk lag am Donnerstag allerdings auf der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Wie die Federal Reserve am Vorabend hob auch sie ihren Leitzins an und zwar überraschend um 0,5 Prozentpunkte. Dies löste in Westeuropa und den USA hohe Aktienkursverluste aus.