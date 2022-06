Die EZB hat heute einen genialen Plan verkündet: sie will wieder Staatsanleihen der Südländer kaufen (Italien, Spanien, Portugal etc.) - und gleichzeitig andere Anleihen (der finanziell solideren "Nordländer" wie Deutschland, Holland etc. ) verkaufen. Das aber bedeutet faktisch eine Umverteilung von Wohlstand von Deutschland nach Italien: denn damit entsteht Druck auf die Renditen deutscher (oder holländischer) Anleihen, deren Zinsen steigen (weil die EZB deren Anleihen verkauft) - während die Zinsen für Anleihen Italiens, Spaniens etc. tendentiell fallen (weil die EZB als großer Käufer auftritt). An diesen Anleiherenditen aber hängen nicht nur die Zinsen am Immobilienmarkt - was in der Praxis bedeutet, dass die Kreditaufnahme für Deutsche teurer wird, für Italiener hingegen latent günstiger. Durch den Anstieg der (Renditen) Zinsen steigen gleichzeitig die Kreditkosten für Deutschland, während die Kreditkosten für Italien tendentiell sinken. Die große Umverteilung!

Hinweise aus Video:

1. Inflation und Zinsen: Warum die Fed die US-Aktienmärkte „ins Elend stürzt“

2. Italien helfen, freie Märkte aushebeln – die EZB legt noch einen nach

3. Gaspreis +54 Prozent in 2 Tagen – Habeck zweifelt – weniger Gas für Italien

Das Video "EZB: Wohlstands-Umverteilung von Deutschland nach Italien!" sehen Sie hier..