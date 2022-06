Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die Erholung in den USA gestern und den Dreh in der vergangenen Nacht an den asiatischen Börsen. Wir schauen auf FLATEXDEGIRO nach der Gewinnwarnung und kommentieren die frischen Signale aus dem e-Auto Sektor in den USA und in China.

