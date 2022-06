BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz will neuen Schwung in den festgefahrenen EU-Beitrittsprozess für sechs Balkan-Staaten bringen. Länder wie Nordmazedonien und Albanien warteten seit fast 20 Jahren auf eine Aufnahme in die Europäische Union, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor einem EU-Westbalkan-Treffen in Brüssel. "Aus meiner Sicht ist es von allergrößter Bedeutung, dass das jetzt ein glaubwürdiges Versprechen wird." Die Westbalkan-Staaten zeigten sich in Brüssel frustriert über den fehlenden Fortschritt.

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama bezeichnete die Blockade der Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und seinem Land durch das EU-Mitglied Bulgarien als "Schande". "Ein Nato-Land - Bulgarien - nimmt zwei andere Nato-Länder - Albanien und Nordmazedonien - inmitten eines heißen Kriegs in Europa in Geiselhaft", sagte Rama. "Und die anderen sehen dem in ihrer Impotenz zu." Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, er könne seine Enttäuschung nicht verbergen. Die Blockade zeige einmal mehr, dass das Prinzip der Einstimmigkeit in der EU ein großes Problem sei.