Blue Lagoon beginnt mit dem Phase-2-Bohr- und Explorationsprogramm 2022 auf seinem Goldprojekt Dome Mountain

23. Juni 2022- Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, bekannt zu geben, dass ein Team mobilisiert wurde, um mit dem Phase-2-Bohrprogramm 2022 auf dem unternehmenseigenen, ganzjährig über Straßen zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain zu beginnen, das nur 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt liegt. Das Phase-2-Programm ist eine Fortsetzung des im Januar 2022 angekündigten 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms und wird voraussichtlich Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 13.000 Metern umfassen.

Die Phase-2-Bohrungen, die heute beginnen, werden in der tektonischen Zone Chance beginnen und die Hypothese einer flach liegenden Struktur überprüfen, die goldführende Quarz-Karbonat-Gänge beherbergt, die im Phase-2-Bohrprogramm 2021 durchteuft wurden (Abbildung 1). Die erste Bohrung wird einen Bereich zwischen den Bohrlöchern DM-21-206 (14,49 g/t Au, 29,2 g/t Ag über 1,91 m) und DM-21-218 (7,05 g/t Au, 17,4 g/t Ag über 3,98 m) anvisieren. Auf diesem ersten Ziel wird das Konzept eines flach liegenden Zieles überprüft und mit weiteren Bohrungen weiterverfolgt, um die Ausmaße einer möglichen neuen Ressource bei Dome Mountain abzugrenzen. Basierend auf der firmeninternen 3D-Modellierung beträgt die minimale Ausdehnung einer flach liegenden mineralisierten Struktur mindestens 300 m x 300 m. Die aktuelle Modellierung zeigt eine mineralisierte Struktur, die mit etwa 12-15 Grad nach Südwesten einfällt.

„Wir sind sehr begeistert, mit den Phase-2-Bohrungen bei Dome Mountain zu beginnen“, sagte Bill Cronk, Chief Geologist von Blue Lagoon Resources. „Letztes Jahr haben wir uns speziell darauf konzentriert, neue Ziele durch Bohrungen zu abzugrenzen, und hatten damit ein sehr erfolgreiches Jahr. Unser diesjähriges Phase-II-Programm wird mit Bohrungen in einer flach liegenden mineralisierten Strukturzone beginnen, die mehr als 2 Meter an mineralisierten Quarz-Karbonat-Gängen und hochgradigem Gold aufweist. Diese Zone befindet sich beiderseits der tektonischen Zone Chance. Die Basismetallmineralisierung ist erhöht. Dies ist eine großartige Gelegenheit, das zu definieren, was wir bei Dome Mountain schon immer für möglich gehalten haben - die Tatsache, dass es hier eine große Chance gibt, mehr als eine Ressource abzugrenzen“, sagte er.