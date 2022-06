Der Dax heute deutlich schwächer als die Indizes der Wall Street, nachdem Deutschlands Wirtschaftsminster Habeck die „Alarmstufe“ im Notfallplan Gas ausgerufen hat. Plötzlich wird klar, dass das gesamte Geschäftsmodell Deutschlands auf der Kippe steht, Habeck warnt sogar vor einem „Lehman-Effekt“ durch Gas-Mangel. All das ist die Folge einer erratischen Energie-Politik in den letzten Jahren, für die Deutschland nun die Quittung bekommt. Nun ziehen internationale Investoren Gelder aus dem Dax ab oder spekulieren, wie Ray Dalio mit Bridgewater, auf weiter fallende Kurse bei Deutschlands wichtigsten Unternehmen. Offenkundig haben viel erst jetzt den Ernst der Lage wirklich verstanden - die Wirtschaft in Europa und den USA kühlt ohnehin stark ab und wird schon bald in eine Rezession rutschen..

Hinweise aus Video:

1. Habeck ruft „Alarmstufe“ im Notfallplan Gas aus – „Lehman-Effekt“ vermeiden

2. Alarmstufe Gas: Was Industrie und Analysten dazu sagen

Das Video "Dax bekommt Quittung für Deutschlands Politik!" sehen Sie hier..