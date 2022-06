Wirtschaft Microsoft in Deutschland offen für 42-Stunden-Woche

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschland-Chefin von Microsoft, Marianne Janik, hat sich in der Diskussion über eine längere Wochenarbeitszeit offen für eine 42-Stunden-Woche gezeigt. "Wir müssen uns in der Krise öffnen für neue Vorschläge und sollten auch mal Extremvorschläge diskutieren. Insofern verstehe ich nicht, warum die Reaktionen auf den Vorschlag einer 42-Stunden-Woche so negativ sind", sagte Janik den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).