Vor neun Monaten hat Searchlight Resources Inc. (TSXV:SCLT; FRA:2CC2) bei geophysikalischen Messungen aus der Luft auffallend hohe Uran- und Thoriumwerte auf seinem Projekt Kulyk Lake in Saskatchewan gemessen. Jetzt hat das Unternehmen erstmals eine Crew von Geologen auf das Projekt entsenden können, um die Anomalien vor Ort zu untersuchen. Schnee und Kälte hatten den früheren Zugang verhindert, obwohl das Projekt selbst gar nicht besonders abgelegen ist. Das Uran- und Seltene Erden-Projekt Kulyk Lake liegt etwa 165 km nördlich von La Ronge, Saskatchewan, und 65 km südlich der Uranmine Key Lake.



Searchlight hat am 13. Juni die Genehmigung für Oberflächenexploration am Kulyk Lake erhalten und bereits am 21. Juni mit den Feldarbeiten begonnen. Searchlight plant Rasterproben in einer bisher unbekannten Uranzone sowie in einer 3 km langen Thorium-/Seltene-Erden-Zone nördlich davon.

Parkway Corporate vollendet 40prozentigen Earn-In für Kali-Projekt Karinga Lakes

as Karinga Lakes Potash Projekt (KLPP) im Northern Territory von Australien ist ein idealer Anwendungsfall für die disruptive aMES® Soleaufbereitungstechnologie von Parkway Corporate Limited (ASX: PWN; FRA: 4IP). Schon 2020, noch zu Beginn seines Umbaus zu einem Technologie- und Serviceunternehmen, hatte Parkway für KLPP eine erfolgreiche Pre-Feasibility Studie auf der Basis der aMES® Technologie vorgelegt und damit im Prinzip die Bedingungen für einen höheren Projektanteil erfüllt.

Lucapa Diamond identifiziert auf Lulo zwei weitere vorrangige Kimberlite

Auf seiner Lulo-Diamantenmine in Angola hat Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) 24 weitere Kimberlite entdeckt. Zwei von ihnen wird eine besonders hohe Priorität zugesprochen. Hier sollen deshalb besonders schnell Großproben entnommen werden. Damit hat das aktuelle Explorationsprogramm auf der Mine in der Zwischenzeit zur Entdeckung von 133 neuen Kimberliten geführt. Auch die jüngste Phase des aktuellen Explorationsprogramms verläuft ausgesprochen erfolgreich.

Pampa Metals: Geophysik bestätigt Buenavista als starkes Porphyr-Bohrziel

Pampa Metals Corp. (CSE: PM; FRA: FIRA; OTCQX: PMMCF) hat bei geophysikalischen IP-Untersuchungen auf dem blinden Ziel Buenavista und anderen abgedeckten magnetischen Anomalien auf seinem Projekt Block 4 im Norden Chiles ermutigende Ergebnisse erzielt, die auf eine mögliche Porphyr-Lagerstätte hindeuten. Block 4 befindet sich entlang des wichtigsten Porphyr-Kupfergürtels im Norden Chiles, etwa 110 km südlich der riesigen Kupfermine La Escondida.

Askari Metals findet 31 Gold-Nuggets auf Horry-Kupfer-Gold-Projekt

Auf dem Horry-Kupfer-Goldprojekt in Western Australia hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) ein weiteres Explorationsprogramm am Boden erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde die bereits erkannte Mineralisierung verlängert und in den neu untersuchten Zonen konnten 20 weitere Fundorte mit erhöhten Goldgehalten identifiziert werden. Auf ihnen wurden insgesamt 31 Gold-Nuggets gefunden. Das Horry-Projekt ist interessant weil es keine reine Goldlagerstätte ist, sondern darüber hinaus auch signifikanten Mengen des Industriemetalls Kupfer und zusätzlich auch Silber enthält.

Nova Minerals Beteiligung Snow Lake beginnt Kooperation mit Epiroc Canada und meldet weitere Lithiumfunde

Eine wegweisende Kooperation hat Snow Lake Resources, die Lithium-Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3), mit Epiroc Canada abgeschlossen. Epiroc, das als Beratungsunternehmen dazu beigetragen hat, die erste vollelektrische Goldmine Borden Mine in Chapleau aufzubauen, wird seine ausgewiesene Expertise nun auch in die technische und kommerzielle Planung der ersten vollelektrischen Lithiummine auf dem Thompson-Brothers-Projekt einbringen. Auf dem Projekt selbst brachten die jüngsten Bohrungen einen weiteren Erfolg mit 1,53 Prozent Lithiumoxid über 24,94 Meter.

Usha Resources gibt Gas: Exploration des Lithium-Soleprojekts Jackpot Lake wird beschleunigt

Statt der ursprünglich vorgesehenen drei Bohrungen will Usha Resources Ltd (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) die Zahl der Bohrungen auf seinem Lithium-Soleprojekt Jackpot Lake im Clark County, Nevada, auf sechs Bohrlöcher verdoppeln. Die geplanten Bohrmeter verdreifachen sich sogar von ursprünglich 900 auf 2.700 Meter Gesamtlänge. Mehr und tiefere Bohrungen sollen die genauere Abgrenzung einer ersten, dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechenden Lithiumressource ermöglichen. Nach Abschluss einer überzeichneten Finanzierung in Höhe von 2,8 Mio. CAD ist Usha für dieses beschleunigte Bohrprogramm finanziell gut ausgestattet.

Sitka Gold: Erstes Bohrloch der neuen Saison auf Alpha Gold in Nevada mit starker Alteration

Mit dem Rückenwind seiner jüngsten Entdeckung im Yukon treibt Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FRA: 1RF) auch sein zweites aussichtsreiches Frühphasenprojekt, Alpha Gold in Nevada, systematisch weiter voran. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wurde bereits am 17. Juni mit einem auf 1.500 Meter angelegten Folgebohrprogramm begonnen, das Goldvorkommen im so genannten Carlin-Stil am südöstlichen Ende des Cortez-Trends etwa 40 Kilometer südöstlich des Goldminenkomplexes Cortez von Barrick/Newmont in Nevada aufspüren soll.

Sonoro Gold nutzt hohe Investorennachfrage und nimmt 2,4 Mio. CAD ein

Ursprünglich hatte Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) geplant, bei seiner neuen Finanzierungsrunde 13,5 Millionen neue Aktien auszugeben. Doch die Nachfrage des Marktes nach den neuen Aktien war so hoch, dass am Ende 16,0 Millionen neue Aktien ausgegeben werden konnten. Für Sonoro Gold bedeutet dies vor Gebühren eine Einnahme von 2,4 Millionen Kanadische Dollar. Dieser Erfolg ist durchaus bemerkenswert und das gleich aus mehreren Gründen.

Analysten: Tembo Gold ist eine überzeugende Gelegenheit für Investoren

Die Experten der kanadischen Investmentbank INFOR Financial haben in einer jüngsten Analyse die Aktien des in Tansania aktiven Goldexplorer Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM) unter die Lupe genommen. Ihrer Ansicht nach besteht hier eine überzeugende Gelegenheit für Investoren. Tembo hat nach rund acht Jahren Pause gerade erst die Bohrungen auf dem gleichnamigen Projekt in Tansania wieder aufgenommen (wir berichteten), das in unmittelbarer Nähe zu Barrick Golds Bulyanhulu-Mine (13 Mio. Unzen Gold) im äußerst ertragreichen Lake Victoria Grünsteingürtel liegt, so INFOR.

Conico plant Ankunft auf Ryberg ab 27. Juni per Flugzeug - das Schiff kommt nach

Ein Bild wie aus „National Geographic“: Beim ersten Landungsversuch auf Ryberg in Grönland Anfang Juni ist das Explorationsschiff Argus ins Packeis geraten. In Sichtweite der Küste entschied die Conico-Crew (WKN A1W2NL / ASX CNJ) umzukehren, um kein Risiko einzugehen. Die Feldmannschaft bereitet sich nun darauf vor, in zwei Phasen zum Ryberg-Projekt aufzubrechen. Die erste Gruppe wird voraussichtlich in der Woche ab Montag, dem 27. Juni, auf dem Luftweg eintreffen, gefolgt von einem Schiff, das kurz darauf aus Island abfährt.

