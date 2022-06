Noch Anfang April markierte UnitedHealth Group im Bereich von 553,29 US-Dollar einen frischen Rekord, gegen Ende selben Monats schlug die Aktie in eine Konsolidierung ein und setzte zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 463,33 US-Dollar zurück, nach einem kurzfristigen Hüpfer zurück an den EMA 50 ging es schließlich bis Mitte Juni auf 449,70 US-Dollar und somit die Tiefstände aus Februar dieses Jahres abwärts. Dort konnte sich UnitedHealth stabilisieren und dynamische Kursgewinne über das Niveau der rechten Schulter von 507,26 US-Dollar vollziehen. Sogleich könnte die drohende SKS-Formation bestehend seit Dezember letzten Jahres negiert werden und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Jahreshochs im Blick

Ein erfolgreicher Anstieg mindestens per Tagesschlusskurs über 507,26 US-Dollar würde die Annahme weitere Zugewinne festigen, aber erst oberhalb von 510,00 US-Dollar wird UnitedHealth weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 526,28 US-Dollar zugetraut, darüber könnten schließlich noch einmal die Jahreshochs bei 553,29 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Marktteilnehmer geraten. Für diese Wegstrecke würde sich durchaus ein kurzfristiges Long-Investment anbieten, zumal die seit Tagen laufende Aufwärtsbewegung äußerst stark ausfällt. Damit größere Verkaufssignale einsetzen, müsste erst der mittelfristige Aufwärtstrend gelegen um 427,00 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, dies ließe im Anschluss auf Korrekturpotenzial zurück auf 383,12 US-Dollar schließen.