ÖKOWORLD Hauptversammlung 2022 Die Rekorddividende für Vorzugsaktien liegt bei 2,22 Euro / Die Aktionär:innen der ÖKOWORLD AG erhalten eine doppelt so hohe Ausschüttung als im Vorjahr (FOTO)

Hilden bei Düsseldorf (ots) - Die ordentliche (und erneut virtuelle)

Hauptversammlung hat am 24. Juni 2022 in Hilden über die Verwendung des

Bilanzgewinnes entschieden. Für das Berichtsjahr 2021 wurde für die

Vorzugsaktien eine Dividende von 2,22 Euro (Vorjahr: EUR 1,11) einstimmig von

den Stimmberechtigten beschlossen. Für die Stammaktien lautete der einstimmige

Beschluss 2,21 Euro (Vorjahr: EUR 1,10).



Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 übersteigt sowohl auf Einzel-

als auch auf Konzernebene den Vorjahreswert deutlich. So beträgt der

Jahresüberschuss auf Einzelebene EUR 38.000.000 (Vorjahr: EUR 24.100.000), der

Bilanzgewinn beträgt EUR 66.100.000,00. Auf Konzernebene beträgt der

Jahresüberschuss EUR 56.800.000 (Vorjahr: EUR 37.400.000), der

Konzern-Bilanzgewinn beläuft sich auf EUR 119.400.000. Dieser einstimmig

angenommene Beschlussvorschlag der Verwaltung leitete die Ausschüttung der

Dividende an die Aktionär:innen ein.